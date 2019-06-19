إعادة فتح الطريق الدائري من بهتيم إلى مسطرد

قررت الإدارة العامة للمرور، إعادة فتح الطريق الدائري المتجه إلى موقف العاشر من المؤسسة، والذي تم إغلاقه عقب حادث مروري إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالصابون.



وكان اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تلقى إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة بالطريق الدائري يفيد بانقلاب سيارة في منطقة بهتيم باتجاه طريق مسطرد.



على الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمور لمكان البلاغ، بناءً على تعليمات اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بصابون سائل، وسقوط الحمولة كاملة على الأرض، فأغلقت القوت الطريق بشكل كامل حفاظًا على أرواح قائدي السيارت والمواطنين.