"الاقتصادية" تنطق بالحكم فى دعوى المساهمين ضد "أمريكانا" و"إديبيتو"

قالت الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "أمريكانا"، إنه سيتم النظر في الدعوي المرفوعة بالمحكمة الاقتصادية من بعض المساهمين ضد المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وشركة إديبيتو الإماراتية، اليوم الأربعاء.



وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الأربعاء، أنه كان تم تأجيل القضية من 18 يونيو الجاري إلى يوم 19 من نفس الشهر.



يذكر أن الشركة حققت خسائر خلال الربع الأول بقيمة 50.45 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 51.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2018.



وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الأول من 2019، ليسجل 24.36 مليون جنيه، مقابل 20.508 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.