"الإسكندرية لتداول الحاويات" تنتهى من أعمال التدعيم البرى لرصيف 96

انتهت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، من أعمال التدعيم البري لمشروع تعميق رصيف 96 بمحطة حاويات الدخيلة بطول 400 متر.



وقالت الشركة في إفصاحها للبورصة، منذ قليل، إنه جارٍ العمل على انتهاء المرحلة النهائية من دق الستائر البحرية للتدعيم البحري، بالإضافة إلى تركيب الفنادر الأسطوانية على أن يتم الانتهاء منها في نوفمبر المقبل.



وأكدت الشركة أن انتهاء المرحلة الأولى من تعميق رصيف 96 سيضيف ميزة تنافسية للشركة لكونها الشركة الوحيدة في البحر المتوسط القادرة على استعاب السفن الكبيرة.



يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 1.5 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس، مقابل 1.9 مليار جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 2.33 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.