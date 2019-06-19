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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:47 ص

رضا عبدالعال يوجه عدة نصائح لأجيرى للفوز بلقب أمم إفريقيا 2019

رضا عبدالعال لاعب
رضا عبدالعال لاعب منتخب مصر لكرة
أ ش أ
dostor.org/2676390

أكد رضا عبدالعال، لاعب منتخب مصر لكرة القدم والزمالك الأسبق، أن عاملي الأرض والجمهور سيمنحان منتخب الفراعنة دفعة معنوية كبيرة خلال خوض منافسات كأس أمم إفريقيا، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، يجب أن يضع نصب عينيه خطة تميل إلى الجانب الهجومي عند خوض مواجهات دور المجموعات، نظرا لافتقار بعض المنتخبات الإفريقية إلى النزعة الهجومية.

وأشار عبدالعال، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إلى أن منافسات دور المجموعات يفتقر فيها بعض المنتخبات إلى الشق الهجومي الفعال، ولذلك يتعين على المكسيكي أجيري أن يستغل عامل وجود الجماهير بكثافة إلى المدرجات ويخوض غمار منافسات القارة السمراء ببداية قوية تميل إلى الجانب الهجومي لاستغلال الفرص المتاحة في تسجيل الأهداف، مع مراعاة تغيير الخطة واللعب بإتزان دفاعي وهجومي عند مواجهة المنتخبات الكبيرة أمثال السنغال، وتونس والمغرب، خاصة أن لاعبيها يتميزون بعنصر الخبرة في إنهاء الهجمات.

وأعرب رضا عبدالعال عن تمنياته أن يحصد منتخب مصر لقب البطولة للمرة الثامنة.

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