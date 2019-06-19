استقرار الدولار الأمريكي عالميًا مع ترقب قرار "الفيدرالي"

استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة، ومع تطورات تجارية جديدة.



واستقر الدولار أمام اليورو عند 1.1200 دولار، بينما هبط أمام الين بنسبة 0.06 % إلى 108.38 ين.



واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني مُسجلة 1.2559 دولار، فيما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1 % إلى 0.9992 فرنك.



وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.611.



وينتظر المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات تثبيتها، لكن في الوقت نفسه ستتجه الأنظار إلى تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول.



وفي سياق منفصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه سيلتقي بنظيره الصيني في الأسبوع المقبل على هامش تواجدهما في اجتماعات قمة مجموعة الـ20، وأضاف أن المفاوضين التجاريين من الجانبين سيبدأون المحادثات قبل لقائه مع نظيره الصيني.



وفيما أطلق ترامب أمس حملته الانتخابية لتولي فترة رئاسة ثانية، في الانتخابات المقرر انعقادها في نوفمبر 2020.