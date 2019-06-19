بوجبا يحدد وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية عن اختيار الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، العودة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بعدما كشف في وقت سابق عن رغبته في الرحيل عن صفوف "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد في تصريحات سابقة رغبته في خوض تحدٍّ جديد مع نادٍ آخر.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن بوجبا يفضل الانضمام لناديه السابق يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي، مفضلا إياه على ريال مدريد الإسباني، الراغب في ضمه.



ومن جانبها، تسعى إدارة "البيانكونيري" لاستعادة اللاعب الدولي الفرنسي، وتعمل حاليا على التخطيط لشرائه من مانشستر يونايتد.



ولن تكون عملية انتقال بوجبا ليوفنتوس سهلة، حيث يحصل اللاعب على راتب سنوي يقدر بـ15 مليون يورو، ويسعى النادي الإيطالي في كيفية التوصل لاتفاق مع بوجبا على شروطه الشخصية قبل التفاوض مع إدارة الشياطين الحمر.



ولعب بوجبا ليوفنتوس في الفترة من عام 2012 حتى عام 2016 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، قبل انضمامه مجددا للشياطين الحمر في صيف عام 2016.



وشارك بوجبا (26 عاما) في 47 مباراة مع مانشستر يونايتد بكل البطولات في الموسم المنصرم، وسجل 16 هدفا وصنع 11 هدفا.