مارتا نحطم رقم كلوزة التاريخي في المونديالات

باتت المهاجمة البرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا أفضل هدافة في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم في فئتي الرجال والسيدات بمنحها التقدم لمنتخب بلادها في مرمى إيطاليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال السيدات في مدينة فالنسيان الفرنسية.



وجاء هدف مارتا (33 عاما) من ركلة جزاء في الدقيقة 74، فرفعت رصيدها إلى 17 هدفا في 5 نسخ من النهائيات لتتخطى الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا في 4 نسخ من النهائيات.



وكانت مارتا التي توجت أفضل لاعبة في العالم ست مرات، سجلت هدفا من ركلة جزاء أيضا في مرمى استراليا (2-3) في المباراة الثانية ضمن دور المجموعات من هذه النسخة من كأس العالم.



وعند السيدات، تتفوق مارتا على الألمانية بيرغيت برينتس والأميركية آبي وامباش (كلتاهما 14 هدفا) ثم الأميركية الأخرى ميشيل يكرز (12 هدفا).



وسجل النجم الألماني الـ16 هدفًا، خلال مشاركته في 4 نسخ من بطولة كأس العالم، أعوام 2002، 2006، 2010 و2014.



وشارك هداف كأس العالم التاريخي في 137 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، نجح خلالها في إحراز 71 هدفًا، قبل أن يعتزل عام 2016.

