تعرف على برنامج منتخبات مجموعة مصر غدًا

يعقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زيمبابوي، في الحادية عشرة صباح غد الأربعاء، في استاد القاهرة.



ويفتتح منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.



ويتدرب منتخب مصر على ملعب الكلية الحربية، في الثامنة مساء الغد، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي.



ويقام مؤتمر منتخب زيمبابوي الخاص مباراة مصر، في استاد القاهرة، عند حلول العاشرة صباح الغد، حيث يخوض مرانه في السابعة مساءً على ملعب السكة الحديد.



ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا 2019، رفقة زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.



منتخب أوغندا يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكونغو، عند حلول العاشرة والنصف صباح الغد في استاد القاهرة، ثم يتدرب على ملعب المقاولون العرب في الرابعة والنصف عصرًا.



كما يقام مؤتمر منتخب الكونغو في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الغد في استاد القاهرة، على أن يخوض مرانه في ملعب المقاولون العرب في الثالثة والنصف عصرًا.



ويسمح بدخول الإعلاميين والصحفيين تدريبات المنتخبات الأربعة غدًا، لمدة 15 دقيقة فقط.