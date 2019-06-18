أتلتيكو مدريد يعثر على بديل رودريجو في أرسنال

عثر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على بديل لاعب وسطه الإسباني رودريجو في صفوف أرسنال الإنجليزي.



ويقترب رودريجو من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 70 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع "الروخيبلانكوس".



وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن نادي أتلتيكو مدريد يضع الإسباني ماركوس يورنتي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، على رأس اهتماماته للتعاقد معه في الصيف المقبل.



إلا أن إصرار ريال مدريد على الحصول على 50 مليون يورو نظير الاستغناء عن يورنتي دفع غريمه التقليدي على البحث عن بديل جديد، في ظل رغبته في دفع 40 مليون يورو فقط.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك البديل هو السويسري جرانيت تشاكا، لاعب وسط أرسنال، الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق اللندني تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري.



إلا أن نادي أرسنال يرفض تماما فكرة التفريط في خدمات لاعبه السويسري في الموسم المقبل، وهو ما أبلغ به نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي أبدة اهتمامه باللاعب في وقت سابق.