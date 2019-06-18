فيديو.. القارئ محمود صابر يكشف رحلته في تلاوة القرآن

قال القارئ الشيخ محمود صابر، إنه بدأ رحلته في القراءة من مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أنه كان يجلس في الفصل المدرسي وهو بسن 12 عاما، أثناء الفسحة، ويقوم باستغلال فراغ الفصل من الطلاب، ويقوم بالقراءة.

وأضاف صابر، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن مدير المدرسة علم بالأمر، وطلب منه أن يقرأ القرآن كل يوم في الطابور المدرسي.

وتابع: "أحد أصدقائي طلب مني قراءة القرآن في ليلة قرآنية أمام منزلهم وسط تجمع أهل القرية، ووافق وقتها، واختار قراءة آخر سورة البقرة، وخلال قراءته أخطأ في التجويد، وقام أحد الأشخاص بالتصحيح له، وطلب منه أن يتعلم القرآن على يد شيخ عامر".

وواصل: "ذهبت للمنزل، وظللت أبكي حتى الصباح، ورفضت الذهاب للمدرسة، وتوجهت للقرية التي يسكن فيها الشيخ، وعندما وصلت للقرية بحثت عن صديق مقرب له لكي يتوسط لي عند الشيخ، لأن عائلتي فقيرة ولا تستطيع أن تدفع أموالا للشيخ نظير تعليمي".

وأردف: "ذهبت لصديق الشيخ، وطلب مني القراءة، وعندما قرأت أعجب بصوتي وتوسط لي عند الشيخ، وطلب منه أن يعلمني بدون مقابل أجر بسبب ظروفي، ومن هنا بدأت القراءة".