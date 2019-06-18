توافق على ترفيع مستوى اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة

تم التوافق خلال لقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو، اليوم، عَلى ترفيع مستوى اللجنة المشتركة بين مصر وبيلاروسيا لتصبح على المستوى السياسي.



صرحت رئاسة الجمهورية، وقال إنه في إطار دعم العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، تم التوافق على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري معتمد في العاصمة مينسك أسوةً بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، وذلك انعكاسًا للزخم المتنامى بين الجانبين.