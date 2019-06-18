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رياضة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:07 م

حقائق وأرقام عن منتخب موريتانيا قبل إنطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019

حقائق وأرقام عن منتخب
وكالات
dostor.org/2674994

تنطلق كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم في مصر، يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 24 فريقًا، وبهذه المناسبة ننشر بعض الحقائق عن فرق البطولة تتضمن سجل المشاركات السابقة ونبذة عن المدرب وأبرز لاعب والتشكيلة إضافة لسجل الفائزين باللقب.

فيما يلي حقائق عن منتخب موريتانيا قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

* المشاركات السابقة:-
لم تشارك من قبل

* ستلعب موريتانيا في المجموعة الخامسة مع تونس وأنجولا ومالي.

* المدرب:-

كورنتين مارتنز استغرق اللاعب الدولي الفرنسي السابق (49 عامًا) خمس سنوات حتى يقود موريتانيا للتأهل لأول مرة إلى كأس الأمم الإفريقية.

وقبل حصوله على الوظيفة، لم يكن لدى مارتنز سوى خبرة تدريبية قليلة مع ناديي كيمبر وستاد بريست في درجات الدوري الأدنى في فرنسا.

وقع مارتنز، وهو لاعب وسط أمضى أغلب مسيرته مع أوزير، على عقد جديد ليظل في قيادة موريتانيا حتى عام 2021.

* أبرز لاعب:-
خاسا كمارا (26 عامًا) لاعب وسط كان لاعب الوسط المدافع من أوائل اللاعبين القادمين من فرنسا الأصول موريتانية الذين قرروا اللعب مع المنتخب الوطني ومساعدة المدرب مارتنز على بناء الفريق.

خاض مباراته الدولية الأولى قبل ست سنوات وهو لا يزال في تروا الفرنسي لكنه انتقل بعدها إلى زانثي اليوناني.

وكمارا هو اللاعب الوحيد في تشكيلة موريتانيا الذي يلعب لفريق في الدرجة الأولى في دوري أوروبي.

* تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر يونيو حزيران 2019:-
المركز 103.

* طريقة التأهل:-
احتلت المركز الثاني في المجموعة التاسعة بالتصفيات خلف أنجولا لكن تقدمت على بوركينا فاسو وبوتسوانا.

* التشكيلة:-

حراس المرمى-
سليمان إبراهيم (نواذيبو) ناموري دياو (كدية) بابكر ديوب (الشرطة)

مدافعون:-
علي عبيد (ألكوركون الإسباني) عبدول با (أوزير الفرنسي) أدادي ديارا (سيدان الفرنسي) المصطفى دياو (نواكشوط كينجز) بكاري ندياي (الدفاع الجديدي المغربي) سالي سار (سيرفيت جنيف السويسري) هارونا سي (جرينوبل الفرنسي) عبد القادر تيام (أورليان الفرنسي)

لاعبو الوسط:-
خاسا كمارا (زانثي اليوناني) إبراهيما كوليبالي (جرينوبل الفرنسي) آلاسن ديوب (هجر السعودي) عبد الله جي (نواذيبو) ديالو جيديلي (إلازيجسبور التركي) الحسن العيد (ريال بلد الوليد) محمد دلاهي يالي (دفاع تاجنانت)

مهاجمون:-
سليمان آن (أوريلاك أرباجون الفرنسي) آدما با (جيرسونسبور التركي) إسماعيل دياكيتي (اتحاد تطاوين التونسي) مولاي أحمد خليل (مستقبل قابس التونسي) حمي الطنجي (نواذيبو)

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