السعودية تعترض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون على أبها

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين في اليمن أن السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين أطقلتا من قبل الحوثيين واستهدفت إحداهما مدينة أبها.



وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن "قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها".



وأضاف أنه "تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة" أيضا.



وكانت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين أعلنت أن المتمردين شنوا هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها اذلي استهدف بشكل متكرر الأسبوع الماضي، وقد تبنوا هجوما آخر في وقت مبكر من الإثنين على المطار لكن التحالف لم يؤكده.



وأدان مجلس الأمن الدولي الإثنين "بأشدّ العبارات" قصف المتمرّدين الحوثيين ملطار أبها الدولي في جنوب السعودية في 12 يونيو الجاري وكذلك أيضًا استيلاءهم على مساعدات إنسانية مرسلة إلى اليمن.