الأمم المتحدة وأمريكا ينظمان لقاء حول دور المرأة في تنمية الفضاء

يستضيف مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي والبعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى المنظمات الدولية في فيينا يوم الخميس المقبل لقاء حول دور المرأة في تنمية الفضاء، وذلك على هامش الدورة الثانية والستين للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.



وقال بيان للأمم المتحدة في فيينا اليوم إنه سيشارك في اللقاء رائدة الفضاء السابقة في وكالة ناسا ساندي ماغنوس، حيث ستعرض تجاربها المثيرة في الفضاء، كما يلقي ممثلو مكتب الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا والبرازيل كلمات حول جهودهم الرامية إلى تعزيز الشمولية في قطاع الفضاء.



وأوضح البيان أن مكتب الأمم المتحدة للفضاء سيعرض الجديد في مشروع "الفضاء للنساء"، الذي يساعد على التواصل وتسهيل الوصول إلى الفرص في قطاع الفضاء، وفي قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على نطاق أوسع للفتيات والنساء.

