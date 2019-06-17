إسكان البرلمان: هدفنا تحقيق مصلحة الدولة والمواطن من قانون الضريبة العقارية

قال النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة كانت قد أرجأت مناقشة القوانين الخاصة بالضريبة العقارية لحين عمل جداول مقارنة خاصة بالمقترحات التي تقدمت من عدد من الأعضاء، بجانب انتظار اللجنة مشروع قانون الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت إعدادها لتعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية، واللجنة في البرلمان لن تتمكن من بدء المناقشة بدون إرسال التعديلات، وقاعدة البيانات الجديدة.



وأضاف عبدالجواد، في تصريح لـ"الدستور"، أن اللجنة أمهلت الحكومة مهلة لإرسال قاعدة البيانات المتكاملة حول العقارات مصنفة بالتحديد وبالأرقام، لتحديد قيمة الضريبة التي سيتم إضافتها.



ولفت: الدولة لا تستفيد من حجم العقارات الموجودة لديها، على الرغم من وجود العديد من المقترحات الحلول التي تمثل مصدرا جديدا للموارد والمواطن أن يدفع إلا مبالغ ضئيلة، ويتم تحقيق التوازن بين حق الدولة وحق المواطن.