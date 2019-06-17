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الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:26 م

فايزر الأمريكية تشتري "أراي بيو فارما" بـ10.6 مليار دولار

فايزر الأمريكية تشتري
dostor.org/2674085

أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" اعتزامها شراء "آري بيو فارما" للتكنولوجيا الحيوية مقابل 10.6 مليار دولار لتعزيز تواجدها في سوق أدوية السرطان الجديدة الواعدة.

وافقت "فايزر" على شراء " أراي بيو فارما" بسعر 48 دولار للسهم وهو ما يزيد بنسبة 62% عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي قبل الإعلان عن الصفقة.

وارتفع سهم "أراي بيو فارما" خلال الفترة الأخيرة بفضل محفظتها من العقاقير التي تستهدف تغييرا تم رصده في مجموعة واسعة من الأورام، ويمكن استخدامها في علاج مجموعة واسعة من السرطان في المرضى الذين يحملون هذا التغيير.

وكانت السلطات الأمريكية قد وافقت على استخدام عقاري "برافتوفي" و"ميكتوفي" اللذين تنتجهما "آراي بيو فارما" لعلاج الحالات المتقدمة من سرطان الجلد.

وذكرت "فايزر" في بيان أنها ستحصل على حقوق استخدام الأدوية المملوكة لشركة "آراي" ورخصت لشركات أخرى بإنتاجها.

كما ستستحوذ على الأدوية التي مازالت في طور التطوير لدى شركة "آراي بيو فارما"وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السرطان أصبح من أهم مجالات التعاون بين شركات الأدوية وشركات التكنولوجيا الحيوية.

وساعدت الأبحاث الذي أجريت على مدى عشرات السنين الماضية العلماء في فهم نمو الخلايا السرطانية بسبب تغييرات جينية، وساعدت التطورات العملية الأخرى في توضيح كيفية تجنب الخلايا السرطانية للأنظمة الدفاعية في جسم الإنسان.

وأضافت الوكالة أنه على خلاف أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية الأخرى التي تراجعت عن مستوياتها المرتفعة في أواخر 2018، يرتفع سهم "أراي بيو فارما" باطراد. وقد وصل سعر السهم إلى مستوى قياسي قبل الإعلان عن اتفاقها مع "فايزر".

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