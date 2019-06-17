الذهب يتراجع عند التسوية إلى أدنى مستوى منذ 14 شهرًا

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، لتفقد القمة الأعلى في نحو 14 شهرًا، مع ترقب اجتماع الفيدرالي.



ويركز المستثمرون على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع وسط توقعات تؤكد أن المركزي الأمريكي سيتجه إلى خفض الفائدة في وقت قريب.



وتعرض المعدن النفيس للضغط مع ارتفاع الأسهم واستقرار الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في أسبوعين مع التطورات التجارية.



وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.1% ليهبط إلى 1342.90 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018 في جلسة الجمعة الماضية.



وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 0.2 % ليسجل 1338.71 دولار للأوقية.



وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.538 بعدما وصل إلى 97.603 في وقت سابق من التعاملات.