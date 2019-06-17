القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:26 م

حبس عاطلين سرقا 10 آلاف جنيه من معرض بالأميرية

حبس عاطلين سرقا 10
داليا عبد الباسط
dostor.org/2673926

قررت نيابة الأميرية حبس عاطلين لسرقتهما 10 آلاف جنيه من معرض أثاث، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هما (وائل م، إبراهيم ع) عاطلان، واعترفا أمام النيابة بسرقة 10 آلاف جنيه من معرض أثاث بمنطقة الأميرية.

بداية الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من (ع. م) صاحب معرض أثاث بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبالتحريات اللازمة وبإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة، وأرشدا عن ما تبقى من المبلغ المسروق، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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