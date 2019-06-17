خبرة عامين.. 12 وظيفة شاغرة بوزارة العدل بهذه الشروط

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها للتعاقد مع 12 موظف للعمل كبير محضرين بالمحاكم الابتدائية، في محافظات شمال وجنوب القاهرة،شمال وجنوب سيناء، دمياط، دمنهور، سوهاج، السويس، أسيوط، المنيا، شبين الكوم، البحر الأحمر، بشرط ممارسة العمل في وظائف الفئة الأدني مدة لا تقل عن سنتين، والحصول علي مؤهل عالي مناسب.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتي يوم 15-7-2019، حيث يقدم طلب باسم المستشار مساعد أول وزير العدل – رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة العدل، علي أن تسلم الطلبات شخصيا بالليد لأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل (الدور الثاني عشر – بالمبني القديم) بميدان لاظوغلي – القاهرة ولن يلتفت للطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد أو ليست مستوفاة للبيانات والمستندات المشار إليها وبطاقة وصف الوظيفة، مرفقًا المستندات الآتية:





1 – بيان حالة وظيفية معتمد وموضح به الوظيفة الحالية للطالب والدرجة المالية والمجموعة النوعية والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقارير الكفاية عن أخر ثلاث سنوات والجزاءات خلال أخر خمس سنوات إن وجدت والتدرج الوظيفي وكذا الأجازات بدون مرتب والاعارات والندب إن وجدت وعلي المتقدم قضاء مدة بينية قدرها سنتان علي الأقل في الدرجة الأدنى (أصل + 5 صورة)

2 – شهادة الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم، الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها، العلاوات التشجيعية ( أصل + 5 صورة )

3 – خطابات الشكر والتقدير ( أصل + 5 صورة )

4 – بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المعتمدة والمؤيدة لذلك ( أصل + 5 صورة )

5 – الخطط والبرامج التي يقترحها لتطوير العمل في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها لتحسين أدائها ورفع كفاءتها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ( أصل + 5 صورة ).