آراء متفاوتة لطلاب الثانوية بمطروح حول امتحاني الفلسفة والأحياء

أدى اليوم طلاب الصف الثالث الثانوي بمطروح الامتحان في مادة الأحياء لشعبة "علمي علوم" والتي استمرت لمدة 3 ساعات ومادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لشعبة علمي رياضيات والتي استمرت لمدة ساعتين ومادة الفلسفة والمنطق استمرت لمدة 3 ساعات لشعبة الأدبي وسط تكثيفات أمنية مشددة بمحيط اللجان، حيث رصدت "الدستور" أراء الطالبات عقب انتهاء امتحان مادتي الاحياء والفلسفة في لجنه مدرسة باحثة البادية.



وقالت ناريمان ابراهيم طالبة بالصف الثالث الثانوي إن امتحان الأحياء سهل وجميع الأسئلة من النماذج الاسترشادية المعتمده من وزارة التربية والتعليم وامتحانات السنوات السابقة.



وأضافت ماريهان محمد طالبة بالصف الثالث الثانوي أن امتحان الأحياء سهل جدا ما عدا سؤال "DNA" كان صعب مرددة "اللي مذاكر هيحل كويس".



وأوضحت فاطمة حسان طالبة بالصف الثالث الثانوي أن امتحان مادة الأحياء في مستوي الطالب المتوسط مؤكدة "الامتحان كان محتاج الناس اللي مذاكرة كويس".



وأكدت آيه ممدوح طالبة بالصف الثالث الثانوي أن امتحان الفلسفة والمنطق سهل جدا وجميع الأسئلة من المنهج ومباشرة.



وتابعت اسراء محمود طالبة بالصف الثالث الثانوي امتحان الفلسفة والمنطق سهل ومن المنهج وجميع الأسئلة مباشرة ومن نماذج الوزارة.



واشارت هايدي محمد طالبة بالصف الثالث الثانوي إلي أن امتحان مادة الاحياء سهل وهناك بعض الأسئلة صعبة ولكن الطالب يقدر على حلها مؤكدة "الامتحان طويل ولكن جميع الأسئلة مباشرة".



يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد أعلنت أن طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات في 10 لجان على مستوى المحافظة "4 بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى وسيوة، والسلوم"، وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1840 طالبًا وطالبة، منهم 1550 طالب نظام حكومى و290 منازل.