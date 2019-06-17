سامي عبد الهادي: سداد مديونيات الغارمين خاصة الاولى بالرعاية

قال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع مؤسسة مصر الخير، ياتى فى اطار الاهتمام بقضية الغارمين من المؤمن عليهم من العمالة غير المنظمة او اصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر والصغيرة ممن عليهم مديونيات للصندوق نتيجة التعثر فى سداد رسوم التأمينات المستحقة عليهم مما ترتب عيه تعذر الحصول على معاشاتهم نتيجة عدم سداد اموال التأمينات على ان تكون الاولوية للاسر الاكثر احتياجا.



ووقعت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، لسداد مديونية المتعثرين ماليا من أصحاب المشروعات الصغيرة خاصة للأسر الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنتظمة.

