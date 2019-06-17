القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
مصر
الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:44 م

سامي عبد الهادي: سداد مديونيات الغارمين خاصة الاولى بالرعاية

سامى عبد الهادى
سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين للعاملين
ولاء جمال
dostor.org/2673129

قال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع مؤسسة مصر الخير، ياتى فى اطار الاهتمام بقضية الغارمين من المؤمن عليهم من العمالة غير المنظمة او اصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر والصغيرة ممن عليهم مديونيات للصندوق نتيجة التعثر فى سداد رسوم التأمينات المستحقة عليهم مما ترتب عيه تعذر الحصول على معاشاتهم نتيجة عدم سداد اموال التأمينات على ان تكون الاولوية للاسر الاكثر احتياجا.

ووقعت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، لسداد مديونية المتعثرين ماليا من أصحاب المشروعات الصغيرة خاصة للأسر الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنتظمة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول

منذ يوم

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات

منذ يومين

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

منذ 5 أيام

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا

منذ اسبوع

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية

منذ اسبوع

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي

الآن

وزير الإسكان يعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع العقارى على السعودية

الأرصاد: غدًا طقس حار.. والقاهرة 37 درجة

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

لأول مرة.. طلاب الثانوية يستخدمون "التليجرام" للغش في الامتحانات (صور)

ads
ads
الأكثر قراءة

عادل إمام يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

الداخلية تتيح خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة عبر موقعها

بالصور.. تداول أسئلة الديناميكا والأحياء والفلسفة عبر السوشيال ميديا

ألبومات الصور

خروج طلاب الثانوية العامة العلمي بعد انتهاء امتحان الديناميكا

القوى الوطنية الليبية تدعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رياضة

لاعب "يد الأهلي" إبراهيم المصري: الموسم الجديد يحمل تحديات للجميع

المنتخب الوطني يختتم معسكره بمدينة برج العرب بالإسكندرية

منتخبا أنجولا وجنوب أفريقيا يصلان القاهرة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2019

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

عادل إمام يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

الداخلية تتيح خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة عبر موقعها

بالصور.. تداول أسئلة الديناميكا والأحياء والفلسفة عبر السوشيال ميديا

الرئيس نيوز

السيسي وعلم مصر في بيلاروسيا.. لقطة "الشعلة الخالدة" تثير إعجاب المصريين (فيديو)

"قوة صلاح".. صاحب الـ 27 عاما لم يعد مجرد لاعب كرة قدم

"كفاية كحة".. ترامب يطرد مسؤولا من البيت الأبيض

السيسي يضع أكليل الزهور بالنصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك

"البطولة تحظى باهتمام الرئيس".. وزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية بشأن أمم أفريقيا

كشكول

"أمهات مصر": سهولة بامتحان الأحياء.. وفرحة بسبب الفلسفة

مستشار الرياضيات: "الديناميكا" مباشرة ومن الكتاب المدرسي

وكيل "أصول دين" المنوفية يتفقد امتحانات الفرقة الثانية والثالثة

رئيس جنوب سيناء الأزهرية يتفقد امتحان الأحياء الثانوية

طالبات الثانوي عن الأحياء: "لم نتوقع سهولته"

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

الصين تطلق مسابقة عالمية للفيديوهات القصيرة

طائر أسطوري قد يكون وراء كارثة تشيرنوبل

نون مصر يقدم كوبونات خصم بالتعاون مع موقع الكوبونيست للكوبونات والعروض

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

تدمير نقطة تفتيش لفيروس الإيبولا شمال شرقي الكونغو الديمقراطية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎