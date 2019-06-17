70% من الكوريين الجنوبيين يفضلون "سامسونج"

أظهرت نتيجة استطلاع مؤخرا أن 7 من كل 10 كوريين جنوبيين راشدين يعتبرون مجموعة سامسونج هي مجموعة تمثل كوريا الجنوبية.



وفقا للاستطلاع الذي أجرى عبر عدد من مواقع البحث عن الوظائف الالكترونية المحلية منها "جوب كوريا" على 4.648 من الراشدين مؤخرا، أجاب معظم المستجيبين بأن سامسونج هي مجموعة ممثلة لكوريا الجنوبية بنسبة 70.2% من المستجيبين (قابل لاختيار إجابتين).



وتعتبر هذه النسبة أقل مما جاء في الاستطلاع السابق في العام الماضي عندما وصلت النسبة الى 81.5%.



وتلتها شركة أل جي LG بنسبة 27.5% ولوتيه بنسبة 25.8% وكاكاو بنسبة 22% وسي جيه CJ، بينما اكتفت شركة هيونداي موتور بوصولها الى المركز السادس بنسبة 16.5%.



وحول سبب اختيار الشركات، قال المستجبون بأنها تنتج منتجات تنال اعترافا في أسواق العالم بنسبة 55.6%، وبأنها تقوم بمشاريع تقود النمو الاقتصادي بنسبة 49.6%.



وهذا واختار المستجيبون " تكنولوجيات المعلومات والاتصالات " بنسبة 71.6%، وصناعة الثقافة الشعبية بنسبة 35.8% والالكترونيات بنسبة 27.2% كصناعة تمثل الدولة.