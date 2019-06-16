صفات يجب أن يتحلى بها الزوج

تعتمد العلاقة الزوجية على عوامل تضمن نجاحها وازدهارها، خاصةً السمات الإيجابية التي يجب أن يتحلى بها الطرفان.



وأورد موقع "ميترو" الإلكتروني، صفات يجب أن يتحلى بها الرجل، ونقيضها، على النحو التالي:



حس الفكاهة

التمتع بحس الفكاهة والروح المرحة، لأن ذلك يضفي جوًا من المرح على الحياة الزوجية.



النقيض: الجدية المفرطة

الجدية مطلوبة في العلاقة الزوجية، غير أن الإفراط فيها، يحرم هذه العلاقة من المرح والسعادة.



2- الكرم

يجب أن يتميز الرجل ببالعطاء والكرم تجاه أسرته وزوجته، فالكرم من شيم النبلاء.

النقيض: البخل

البخل بشكل عام صفة ذميمة بشكل عام، وهي من العيوب التي تؤثر سلبًا على العلاقة الزوجية.



3- الالتزام

من الضروري أن يكون الرجل ذو شخصية قوية مستقلة وأن يتحلى بالالتزام التام بالحياة الزوجية ومسؤولياتها.

النقيض: التسيب

يؤدي غياب شعور الزوج بالمسؤولية إلى نتائج قد تضر بالعلاقة الزوجية، وتراكم المشاكل.



4- القدرة على الاستماع

من الصفات المستحبة في الرجل، القدرة على الإصغاء الجيد لشريكة حياته، ومساهمته الفعالة في حل المشاكل التي قد تعكر صفو علاقته بها.

النقيض: التجاهل

تجاهل الرجل لشكوى زوجته، وعدم استماعه إليها يؤدي إلى تفاقم المشاكل معها، وشعور المرأة بالإهمال يفضي إلى فتور العلاقة الزوجية.



5- اللطف

تبحث المرأة عادة عن الذي يتعامل معها بلطف وحنان، لأنها بطبعها مخلوق عاطفي وحساس.

النقيض: الفظاظة

فظاظة الرجل أمر منفر لزوجته، وعامل يزيد من توتر العلاقة معه.



6- الدعم

لا بد أن يدعم الرجل شريكة حياته خاصةً في الأوقات العصيبة، وأثناء محاولتها تحقيق إنجاز ما.

النقيض: الإهمال

إهمال الرجل لطموحات وتطلعات زوجته، ورغبتها في تحقيق الإنجاز، قد يؤثر سلبًا على علاقتهما، ويمنع رغبتها في تحقيق أي إنجاز.



7- الحب

الحب، أكثر ما تنشد المرأة لدى زوجها، لأنه يضمن سعادتها الزوجية، ويقي العلاقة من الانهيار في أوقات المحن.

النقيض: غياب الحب

إذا افتقر الزوج للحب، فترت العلاقة بينه وبين زوجته، وتحولت حياته معها إلى جحيم لا يطاق.



8- مواجهة المشاكل بحكمة

على الرجل أن يتمتع بشخصية قادرة على مواجهة المشاكل وتذليل الصعاب التي قد تقف في طريق سعادته الزوجية.

النقيض: غياب الحكمة

غياب الحكمة والعقلانية في مواجهة المشاكل، قد يؤدي إلى تفاقمها وتراكمها مع الوقت.



9- التشاركية

التشاركية من السمات التي يجب أن تتوفر في الزوج، لأنها سمة تتيح للمرأة إنجاز المزيد برفقة زوجها.

النقيض: الروح الفردية

إذا تحلى الزوج بالروح الفردية، فلن يكون قادرًا على ممارسة نشاطات تشاركية مع زوجته تعود بالنفع على علاقتهما.