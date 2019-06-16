وليد الأبارة: قطر تعطل انتصار الجيش وعودة الاستقرار لليمن (فيديو)

قال الدكتور وليد الأبارة، مدير عام مركز الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن قطر دائما تتدخل من أجل صناعة هدنة بين الحوثيين والجيش اليمني لتعطيل انتصار الجيش وعودة الاستقرار لليمن.

وأضاف "الأبارة"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن قطر سخرت كل الأدوات الإعلامية لخدمة الحوثيين ومولت بعض المنظمات المشبوهة لإصدار تقارير تدعم الحوثيين.

ولفت إلى أن علي عبد الله صالح بعد إزاحته من الحكم تحالف مع جماعة الحوثي الإرهابية ونهايته كانت متوقعة وتمت على أيديهم، موضحًا أن أفكار علي عبدالله صالح لم تكن واضحة وسعى لتكوين الحزب الحاكم وفي عام 1994 تحالف مع الإخوان بجنوب اليمن.

وأكد، أن علي عبدالله صالح استخدم كل المذاهب والتيارات الدينية للتخلص من خصومه السياسيين، منوها أنه منذ دخول الحوثيين صنعاء وبدأت المواجهات سقط 77 ألف قتيل يمني من بينهم 18 ألف مدني.