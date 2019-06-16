ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس أندونيسيا التعاون بين البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو،علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين استعراضا خلال الاتصال التطورات والمستجدات في المنطقة وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما أكد الجانبان متانة العلاقات التي تجمع البلدين والحرص على تدعيم أوجه التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.