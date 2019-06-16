القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي والإكوادور اليوم

تبث مباراة أوروجواي والإكوادور غدا الاثنين 17-6-2019 على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، عبر قناتي "Bein Max 3" و"Bein Max 4".



تبدأ المباراة غدًا في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة، الواحدة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.



وتقام على ملعب "مينيرو" الشهير بمدينة "بيلو هوريزونتي".



ويدير المباراة الحكم البرازيلي "أندرسون دارونكو".



أسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تعليق المباراة لكلًا من: التونسي "رؤوف خليف" على "Bein Max 3"، المصري "أحمد عبده" مع المحلل التونسي "حسام الحاج علي" على "Bein Max 4".



ويمتلك منتخب السيليستي الرقم القياسي للفوز بتلك المسابقة، حيث نجح على مدار تاريخها في حصد اللقب خلال 15 نسخة كان آخرها في عام 2011.



بينما كان أفضل مركز وصل إليه الإكوادور في البطولة كان الرابع في بطولتي 1959 و1993.