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الأحد 16/يونيو/2019 - 03:53 ص

مقتل 7 عمال فى بالوعة صرف صحى بالهند

مقتل 7 عمال فى بالوعة
وكالات
dostor.org/2670710

قتل 7 أشخاص أثناء قيامهم بتنظيف مجاري الصرف الصحي في فندق بولاية جوجرات غربي الهند، بحسب تقارير الصحافة المحلية.

وقد أُغمي على أربعة من عمال الصرف الصحي، وثلاثة من العاملين في فندق دارشسان، ثم توفوا جراء استنشاق أبخرة سامة.

وقد نقلت جثث العمال القتلى إلى قرية فارتيكوي، ووجهت النيابة اتهامات لصاحب الفندق بشأن مقتلهم.

ووفقًا لرواية الشرطة، بدأت الحادثة عندما دخل أحد عمال الصرف الصحي إلى بالوعة، وعندما لم يخرج منها ولم يرد على النداءات الموجهة له نزل زملاؤه الثلاثة إلى البالوعة للبحث عنه.

وعندما تأخر خروج العمال الأربعة من البالوعة حاول ثلاثة من عمال الفندق مساعدتهم والنزول خلفهم إلى البالوعة، لكنهم فقدوا الوعي أيضًا وماتوا داخلها أيضًا.

وبعد أن تأكد فقدان الرجال السبعة، استخرج العاملون في خدمات الطوارئ والإسعاف المحلية جثثهم من البالوعة في عملية استغرقت ثلاث ساعات.

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