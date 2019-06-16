الجيش الوطنى الليبى يقصف تجمعات مسلحة جنوب طرابلس

أفادت صحيفة المشهد الليبية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بأن اشتباكات قوية شهدتها منطقة خلة الفرجان بين قوات الجيش الوطني ومسلحي حكومة الوفاق جنوبي العاصمة طرابلس.



ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية، أن الاشتباكات اندلعت قبل عدة ساعات وسُمع دوي قذائف صاروخية وثقيلة، مؤكدة أن قصفًا جويًا نفذته مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني على تجمعات المسلحين.



وتأتي هذه الاشتباكات تزامنًا مع اشتباكات أخرى عنيفة تخوضها قوات اللواء التاسع التابع للجيش الوطني ضد الميلشيات المسلحة في شارع الخلاطات بطريق مطار طرابلس.



وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية أطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.