محمد بن سلمان: المملكة لا تريد حربًا في المنطقة
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة.
وأضاف في حوار صحفي: "لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة.
وأضاف في حوار صحفي: "لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".
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