محمد بن سلمان: المملكة لا تريد حربًا في المنطقة

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة.

وأضاف في حوار صحفي: "لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".



وتابع محمد بن سلمان: «يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم».