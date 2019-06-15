6 مواصفات لاختيار الحذاء المناسب لمرض السكرى

ارتفاع نسبة السكر بالدم يؤخّر من شفاء الجروح ويعرّض الأعصاب والأوعية الدموية للتلف، ونظرًا لتعرّض القدم للتلوث والغبار تصبح هدفًا سهلًا لقرحة القدم، ولتفادي حالة "قرحة القدم السكري"، عليك اختيار الحذاء بعناية، وتجنّب بعض المواصفات لتحمي قدمك جيدًا.



إليك المواصفات لاختيار الحذاء المناسب:



- أن يكون الحذاء مغطّى من الأمام والخلف ليحمي الجلد من الجروح والتشققات.



- أن يكون طويلًا بحيث يترك متنفسًا للإصبع الكبير ليتحرك، وتكون هناك مسافة بين الإصبع الكبير وبين مقدمة الحذاء.



- أن يكون مصنوعًا من مادة طرية تسمح للجلد بأن يتنفس، وللعرق بأن يجفّ.



- أن تكون رقبة الحذاء غير عالية بحيث لا تسبب خدشًا للجلد حول الأنكل.



- لا يناسب مريض السكري الكعب العالي، ولا الأحذية المنبسطة ذات الكعب المنخفض يفضل ارتفاع الكعب المعتدل.



- في كل مرة تشتري فيها الحذاء اطلب قياس القدم، فقليل من الناس يحتفظون بالقياس نفسه بعد سن الـ50.