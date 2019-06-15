بالأرقام.. نتيجة انتخابات نادي هيئة قضايا الدولة بسوهاج

أعلن المستشار إسماعيل عبد اللطيف رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بسوهاج، نتيجة الانتخابات، والتى أسفرت عن فوز أيمن شكر رئيسا بعدد أصوات 82 صوتا، بينما فاز بمنصب نواب الرئيس المستشار محمود عبد الشافي بعدد 88 صوتا، والمستشار خالد عطا الله بعدد 82 صوتا، ومحمد نور الدين بعدد 73 صوتا.



بينما فاز بمقاعد مستشار ومستشار مساعد كلا من المستشارون أحمد فراج بعدد 114 صوتا، وأحمد صالح قناوى بعدد 114 صوتا، وأحمد حمص بعدد 85 صوتا، ومحمد عبد الرؤوف بعدد 64 صوتا.



وفاز بمقاعد درجة نائب وحتى مندوب مساعد كلا من المستشارون محمد مختار بعدد 118 صوتا، ومنتصر محمد محمد بعدد 114 صوتا، وطه جمال بعدد 95 صوتا.