القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
الصحة
الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:58 م

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

نصائح للتخلص من الجراثيم
dostor.org/2668228

كشفت خبيرة طبية من جامعة مينيسوتا الأمريكية بأن غسل اليدين يزيل الجراثيم والبكتيريا، ولا يقتلها مباشرة، فعند غسل اليدين بالصابون يتم إزالة الأوساخ والجراثيم العالقة في الزيوت الطبيعية للبشرة.

من ناحية أخرى، ثَبُت بأن المطهرات التي يدخل الكحول في تركيبها، تقتل البكتيريا والفيروسات على الفور من خلال تليين الغشاء البكتيري وجعله غير فعال.

ووفقًا للمركز البريطاني للسيطرة على الأمراض الجرثومية، فإن المطهرات الكحولية تتفوق على الصابون في التخلص الفوري من الجراثيم والفيروسات، لذلك يتم اعتمادها في تطهير الجروح وتعقيم اليدين من قبل العاملين في المجال الطبي.

وينصح الخبراء باستخدام الصابون في حالات معينة، خاصة مع الشحوم والدهون المتراكمة على اليدين، وبعد استخدام دورة المياه لأن الصابون مصمم بشكل خاص لإزالة الملوثات، مثل الكائنات الحية البرازية الدقيقة.

وفي حين أن غسل اليدين مفيد في الكثير من الحالات، إلا أن الخبراء يحذرون من الإفراط فيه، للحول دون جفاف اليدين وتشققهما، أو إصباتهما بالنزيف الذي يسمح للجراثيم بالدخول إلى الجسم.

إضافة إلى ما سبق، يقترح الأطباء استخدام المطهرات الكحولية في تعقيم اليدين والأسطح الأخرى عند الإصابة بنزلات البرد، لتجنب انتشار الفيروس وإصابة الآخرين بالعدوى، وفق ما ورد في موقع "ميترو" الإلكتروني.

اقرأ أيضًا
منذ 4 شهر

هانى عارف: «السكتة الدماغية» ثانى أسباب حالات الوفاة فى مصر

منذ سنة و نصف

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

"العمل الدولية": وضع مصر حاليا أفضل مما كانت عليه في 2017

بالتفاصيل.. قصة منع عرض مسلسل "جن" الأردني

حقيقة السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص

"الوزراء" ينفي فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات المصرية

ads
ads
الأكثر قراءة

مجلة فرنسية: رحيل صلاح من ليفربول مرهون بـ"نيكولاس بيبي"

"الوزراء" ينفي فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات المصرية

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

ألبومات الصور

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

قافلة طبية لجامعة طنطا بقرية حانوت بزفتى

سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد قرية محلة موسى فى زيارة مفاجئة‏

رئيس حي العجوزة يحث المواطنين للحفاظ على الشوارع نظيفة

رياضة

فيراري يتخلى عن استئناف عقوبة فيتل

إيمانويل إيمونيكي: أعشق مصر ومحظوظ بالوجود فيها للمرة الثانية

وست هام يتعاقد مع فورنالس صانع لعب إسبانيا

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

مجلة فرنسية: رحيل صلاح من ليفربول مرهون بـ"نيكولاس بيبي"

"الوزراء" ينفي فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات المصرية

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

الرئيس نيوز

بيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن "أسعار الليمون"

مصر على الطريق الصحيح.. تفاصيل لقاء وفد الحكومة بكبار مسئولي "العمل الدولية"

هل تجاهلت الحكومة تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات بالمشروع الجديد؟ (التفاصيل كاملة)

كلام نهائي.. هل باعت الحكومة رأس تمثال توت عنخ أمون بمزاد بريطاني؟

قصة "منع الاختلاط" في الجامعات المصرية بداية من 2020.. والحكومة ترد

كشكول

بالصور.. محافظ المنوفية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

لطلاب الأدبي.. المراجعة النهائية في المنطق

ننشر حسبة حافز الإثابة لمعلمات"النظام الجديد"

فتح باب القبول بمدارس الإسكندرية الصناعية للحاصلين على الإعدادية

"النيلي" يتفقد استراحات رؤساء لجان الثانوية العامة بمطروح

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

بالصور.. افتتاح فندق من البراميل الخشبية

بعد معاصرتها حربين عالميتين.. وفاة أكبر معمرة بريطانية

ولادة أخف باندا عملاقة في العالم بالصين

الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎