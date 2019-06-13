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الخميس 13/يونيو/2019 - 08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة

عز يستأنف «العارف»..
منار إبراهيم
dostor.org/2667328

يستعد عدد من الفنانين لاستئناف أعمالهم السينمائية التى توقفت قبل شهر رمضان، أو الشروع فى أعمال جديدة، فيما يصارع عدد آخر لحسم خلافات مع شركات التوزيع أو الجهات الرقابية تحول دون عرض أفلامهم التى انتهى تصويرها منذ فترة.
يأتى الفنان أحمد عز على رأس قائمة هؤلاء النجوم الذين يستأنفون تصوير أفلامهم، إذ يستعد لتصوير مشاهده المتبقية ضمن أحداث فيلم «العارف» خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتوقف تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية، بسبب انشغال معظم الأبطال المشاركين فيه بأعمال فنية أخرى، ومن المقرر أن يسافر فريق العمل إلى إحدى الدول الأوروبية، لتصوير المشاهد الخارجية هناك.
أما الفنان محمد إمام فيستأنف تصوير فيلمه السينمائى «لص بغداد» خلال أيام، بعد أن أوقف تصويره قبل شهر رمضان، لانشغاله بتصوير مسلسل «هوجان»، الذى خاض به السباق الرمضانى الماضى، ولم يتبق له سوى مشاهد قليلة لينتهى من تصوير مشاهده كافة، ليدخل الفيلم بعدها مرحلة المونتاج، استعدادًا لطرحه بموسم عيد الأضحى المقبل.
وتنتظر النجمتان دلال عبدالعزيز وميرفت أمين حسم مصير فيلم «أعز الولد»، الذى توقف تصويره فى فترة سابقة بسبب أزمة مالية، قبل أن يجرى حلها واستئناف تصويره كاملًا، لكن جرى استبعاده من العرض أكثر من مرة فى الفترة الماضية، بسبب حسابات خاصة لشركات التوزيع، حيث كان من المقرر أن يطرح بموسم شم النسيم الماضى، ولكن لم يتحدد موعد معين لطرحه حتى الآن.
ودخل الفنان تامر حسنى فى صدام مع مسئولى الرقابة على المصنفات الفنية، بسبب تحفظها على الخط الدرامى لفيلمه الجديد «كل سنة وأنت طيب»، رغم تصوير جزء كبير منه، وطلبها إجراء تعديل كامل لسيناريو الفيلم، حتى توافق على عرضه بدور السينما.
وأبدى صناع العمل اندهاشهم من القرار، خاصة أن الفيلم يصنف ضمن أفلام الاستعراض والغناء، وأنه بعيد كل البعد عن أى معالجات سياسية أو اجتماعية.
وحرص مخرج العمل اللبنانى سعيد الماروق على الحضور إلى مصر قبل حلول الشهر الكريم، لوضع خطة زمنية ومكانية استعدادًا لاستئناف التصوير، بعد انتهائه من تصوير الجزء الخاص بمشاهد العاصمة اللبنانية بيروت.
ويشارك فى بطولة الفيلم كل من: زينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد ونخبة من الفنانين، ومن تأليف محمد عبدالمعطى.
كما واجه فيلم «براءة ريا وسكينة» أزمات عدة عطلت تصويره أكثر من مرة، رغم تعاقد الشركة المنتجة مع فنانين بعد حل الأزمة المالية الأخيرة.
وكشف مصدر، لـ«الدستور»، عن أن غياب المخرج عبدالقادر الأطرش تسبب فى توقف تصوير الفيلم، إضافة إلى مشكلة إنتاجية جديدة، مشيرًا إلى وجود سوء حظ غريب يلازم الفيلم، الذى توقف تصويره أكثر من مرة، كان آخرها سفر المخرج.
وتوقف تصوير فيلم «الجبابرة» قبل أسبوع واحد من الموعد المحدد للانتهاء منه، دون معرفة سبب واضح حتى الآن.

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