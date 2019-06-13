القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
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10:33 ص

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09:17 ص

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10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
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10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
مباريات
الخميس 13/يونيو/2019 - 07:15 م

بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا الان

بث مباشر مباراة مصر
dostor.org/2667129

رابط سريع شغال بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا اليوم الخميس بدون تقطيع لايف

مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر اليوم الخميس 13 يونيو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب

بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا الان 

تذيع مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر قناتى تايم سبورت وأون سبورت بدون تقطيع الساعة العاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات

بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا الان 

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تنزانيا اليوم

استقر المدير الفني للمنتخب الوطني خافيير أجيرى، على التشكيل التالي:

في حراسة المرمى محمد الشناوى فى الشوط الأول، ومحمود جنش فى الشوط الثانى أما في الدفاع أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف وفي خط الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان وفي خط الهجوم أحمد على لمدة 60 دقيقة، على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلًا منه.

بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا الان 

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية بث مباشر

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

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