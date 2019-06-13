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بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا الان



التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تنزانيا اليوم



استقر المدير الفني للمنتخب الوطني خافيير أجيرى، على التشكيل التالي:



في حراسة المرمى محمد الشناوى فى الشوط الأول، ومحمود جنش فى الشوط الثانى أما في الدفاع أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف وفي خط الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان وفي خط الهجوم أحمد على لمدة 60 دقيقة، على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلًا منه.





بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا الان



موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية بث مباشر



10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.



9:00 مساءًا بتوقيت مصر.



10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.



10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.



10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.



10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.



10:00 مساءًا بتوقيت العراق.



9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر اليوم الخميس 13 يونيو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب