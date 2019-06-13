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الخميس 13/يونيو/2019 - 06:05 م

القابضة للمياه تعلن خطتها استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية

القابضة للمياه تعلن
محمد إبراهيم
dostor.org/2667016

◄ رفع درجة التأهب والدفع ب أكثر من (100) معدة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استعدادات الشركات التابعة بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، فى إطار تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية واهتمام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الوزارات وأجهزة الدولة للوصول إلى أفضل المستويات التنظيمية لهذا الحدث الرياضى المهم.
وأعلن رسلان، عن انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لبعض الشبكات القريبة من نطاق أماكن إقامة البطولة، وتطهير شبكات الصرف الصحى ومتابعة جاهزية شركات المياه والصرف الصحى ومراجعة خطط الانتشار والطوارئ وأماكن تواجد المعدات بأعداد كافية طوال فترة البطولة.
جاء ذلك أثناء زيارته اليوم لاستاد القاهرة الدولى، يرافقه المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء على درويش مدير استاد القاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة.
ووجه رسلان رؤساء شركات المياه والصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات القناة، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وغرف عمليات المحافظات، وعمليات الشركة القابضة، لسرعة حل أى مشكلات فى حينه.
وحول استعداد المحافظات، ففي القاهرة، أوضح أنه تم تأهيل وتجهيز فرق إصلاح التدخل السريع، والمتابعة الميدانية والشبكات، والأمن الصناعى والطوارئ طوال أيام البطولة، والاستعداد بسيارات شفط مياه عددها 10 شفاطات، و15 سيارة مياه متنقلة، وسيارة مياه محملة سعة 30 متر مكعب، ومعدة سيول.
وأعلن أنه تم تنفيذ عملية تطهير مركزي للمناطق الرئيسية بصلاح سالم، الاتوستراد، وإسماعيل الفنجرى، وبالوعات الأمطار بشارع صلاح سالم بالإضافة إلى تواجد سيارة طوارئ ونافورى للتدخل السريع بمنطقة مصر الجديدة وغرب مدينة نصر.
وأشار إلى أنه تم تطهير شبكات الصرف الصحى القريبة من إستاد القاهرة والسلام، وتجهيز 4 فرق طوارئ متمركزة في مناطق شرق القاهرة والزمالك والسلام، وبدالة محمولة و11 سيارة شفط مياه بالإضافة لسيارة الورشة أيام المباريات، مع المراجعة اليومية لجميع الأغطية وتغيير التآلف منها في جميع مداخل المدينة، وتسخير إمكانيات الإدارة من أفراد ومعدات للقضاء الفوري على أية مشكلة وكذلك مراجعه المحطات الفرعية القريبة.
وفى الإسكندرية، تم الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات تغذية إستاد الإسكندرية بالمياه، وتنفيذ خطة غسيل الشبكات وصيانة جميع أجزاء منظومة الإنتاج والتوزيع، ومد خط قطر 6 بوصة وتنفيذ (2) مدخل لخطين قطر 4 بوصة، علاوة على تنفيذ توصيلة قطر 4 بوصة لتغذية خزان مياه الشرب وعدد (2) خزان للحريق بالإضافة إلى تغطية المطابق والشنايش بالإستاد والمناطق المحيطة ووجود سيارة شفط وسيارة مدمجة مجهزة بفرق مدربة للتدخل السريع وإنشاء عدد (9) فرعات وعدد (8) مطابق.
وتساهم شركة مياه الإسكندرية خلال فترة البطولة في تأمين الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه والتنسيق مع قطاع المعامل للتأكد من سلامة وجودة المياه وتوجيه الخط الساخن وجميع الفروع الهندسية للإبلاغ عن الأعطال وإصلاحها فورا.
وأضاف، أنه تم التأكد من تطهير الخزانات بالاستاد وتجهيز سيارات لنقل المياه والدفع بها وقت الطوارئ؛ علاوة علي تخصيص سيارات الطوارئ بمحطتي السيوف والكيلو ٤٠ والتي تشمل جميع معدات التدخل السريع من مولد ديزل واسطوانات اكسجين وطلمبات نزح وأطقم الأدوات اللازمة للصيانة، ومتابعة الضغوط بصفة دورية والتأكيد علي تواجد فرق الطوارئ وورش متنقلة لمجابهة أي مستجدات تخص قطاع مياه الشرب.
وفى الاسماعيلية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى للقضاء على أي طفوحات في شبكات الصرف الصحي بالمدينة، وإعداد خطة عاجلة لتنفيذ أعمال التطهير المستمرة للشبكات بنطاق قسم ثان ومحيط استاد النادي الإسماعيلي.

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