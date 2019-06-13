الوادي الجديد تشن حملة إزالة على المتقاعسين عن سداد "وضع اليد"

شنت محافظة الوادي الجديد حملات لتنفيذ قرارات إزالة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات تقنين أراضى وضع اليد بواحة الداخلة.



وقال رئيس مركز الداخلة كمال إبراهيم- في تصريح اليوم الخميس- إن عددًا من المواطنين طلبوا منحهم مهلة 48 ساعة لتدبير وسداد المستحقات تجنبا للإزالة، مضيفا أن الذين طلبوا مهلة سيتم المرور عليهم يوم الثلاثاء المقبل، وفى حال عدم تسديد المستحقات سيتم تنفيذ قرارات الإزالة في الحال.



وكان محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط أكد في وقت سابق منح مهلة أخيرة للمزارعين لسداد رسوم تقنين أراضي وضع اليد، مضيفا أن المهلة تتضمن سداد رسوم الفحص والمعاينة، واستكمال باقي الأوراق المطلوبة، مؤكدا أنها المهلة الأخيرة للمتعثرين.



ولفت إلى أنه فى حال التقاعس في السداد خلال المهلة، لن تقبل أي أعذار مرة أخرى، حيث سبق للمحافظة أن أعطت مهلة قبل ذلك مرتين.



ووجه الزملوط بإزالة كل التعديات على الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين ولم يسددوا الدفعة الأولى المتفق عليها، مشيرا إلى أن الأراضي التي ستتم إزالتها ستطرح في المزاد العلني أمام المواطنين الجادين.