القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
محافظات
الخميس 13/يونيو/2019 - 02:58 م

الوادي الجديد تشن حملة إزالة على المتقاعسين عن سداد "وضع اليد"

الوادي الجديد تشن
أ ش أ
dostor.org/2666649

شنت محافظة الوادي الجديد حملات لتنفيذ قرارات إزالة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات تقنين أراضى وضع اليد بواحة الداخلة.

وقال رئيس مركز الداخلة كمال إبراهيم- في تصريح اليوم الخميس- إن عددًا من المواطنين طلبوا منحهم مهلة 48 ساعة لتدبير وسداد المستحقات تجنبا للإزالة، مضيفا أن الذين طلبوا مهلة سيتم المرور عليهم يوم الثلاثاء المقبل، وفى حال عدم تسديد المستحقات سيتم تنفيذ قرارات الإزالة في الحال.

وكان محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط أكد في وقت سابق منح مهلة أخيرة للمزارعين لسداد رسوم تقنين أراضي وضع اليد، مضيفا أن المهلة تتضمن سداد رسوم الفحص والمعاينة، واستكمال باقي الأوراق المطلوبة، مؤكدا أنها المهلة الأخيرة للمتعثرين.

ولفت إلى أنه فى حال التقاعس في السداد خلال المهلة، لن تقبل أي أعذار مرة أخرى، حيث سبق للمحافظة أن أعطت مهلة قبل ذلك مرتين.

ووجه الزملوط بإزالة كل التعديات على الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين ولم يسددوا الدفعة الأولى المتفق عليها، مشيرا إلى أن الأراضي التي ستتم إزالتها ستطرح في المزاد العلني أمام المواطنين الجادين.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان

منذ حوالي 17 ساعة

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

منذ يوم

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية

منذ يومين

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

منذ يومين

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج

منذ اسبوع

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الآن

مصر تجري اتصالات مكثفة لمنع التصعيد في غزة

من هو عقيلة صالح الذي قابله الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

ارتفاع أعداد المصابين لـ 198 شخص في "تسمم ترمس" أسيوط

بعد زيارة محمد صلاح.. زيادة حجوزات الفنادق والرحلات بالغردقة 5%

ads
الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

مصدر قضائي يكشف سبب ضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج على ذمة "الفيديوهات الإباحية"

وزير التموين يصدر قرارا وزايا بترقية وكيل تموين الاقصر

ألبومات الصور

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

مران المنتخب اليوم.. وأول ظهور لصلاح

المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وتنزانيا

استجابة لـ"الدستور" توفير إيواء عاجل لـ 14 أسرة بتل الحدادين

رياضة

تشيلسي لن يجدد لكوفاسيتش

أجيري يعقد محاضرة فنية للاعبي المنتخب قبل مواجهة تنزانيا

نقل فروم إلى العناية المركزة إثر حادث خطير

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

مصدر قضائي يكشف سبب ضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج على ذمة "الفيديوهات الإباحية"

وزير التموين يصدر قرارا وزايا بترقية وكيل تموين الاقصر

الرئيس نيوز

رئيس صندوق تطوير العشوائيات: مصر خالية من العشوائيات خلال 6 أشهر

سؤال برلماني: كيف خرجت رأس توت عنخ آمون للبيع في بريطاني

موقع بريطاني يحذر السودانيين: هذا ما يحدث عندما تتحول السوشيال ميديا لمصادر رئيسية للمعلومات

لأول مرة.. أرامكو السعودية تكشف عن قوائمها المالية

مصر أمام "العمل الدولي": البطالة انخفضت لـ8.1% في 2019

كشكول

سويلم يستقبل وفد شركة "جوبا" لبحث تطوير مدرسة تكنولوجية لصناعة الأثاث

جامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة الـ 11 من الشهادة المهنية للإدارة الرياضية

التعليم: رصد ٩ لجان شغب بالأسبوع الأول لامتحانات الثانوية العامة

"النيلي" يجتمع مع رئيس مدينة سيوة لوضع آليات لتطوير التعليم بالمدارس

خريجو الأزهر بليبيا تطلق قافلة الخير والوسطية لتحصين الشباب من التطرف

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

"فالكون- 9" ينطلق إلى الفضاء

ظهور نوع جديد من الضفادع بولاية آسام الهندية

البعثة القمرية الهندية الجديدة تنطلق في يوليو المقبل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة عن كيفية التغلب على سيل السكر في المشروبات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎