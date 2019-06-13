رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتابع امتحانات الشهادة الثانوية

تفقد الشيخ نشأت الصاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، بمعهدي بنين برج العرب النموذجي والعادي، وفتيات الشعراوي النموذجي والعادي، حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحانهم اليوم في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب الشعبة الإسلامية امتحانهم اليوم في مادة اللغة الأجنبية الثانية.



وشدد "الصاوي" على تفعيل دور الأمن، والتأكد من خلو اللجان من الهواتف المحمولة سواء مع الطلاب أو الأعضاء المشاركين داخل اللجنة، وضرورة منع الغش بكافة الطرق.



وتابع سجلات حضور وانصراف الطلاب، واطمأن إلى مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة وعدم خروج أي منها عن المنهج المقرر، وضرورة مراجعة أوراق البوكليت جيدًا عند استلامها من الطلاب.