عمومية "التجارى الدولى" توافق على زيادة رأس المال إلى 50 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة غير العادية لـ"البنك التجاري الدولي - مصر"، على زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، بزيادة قدرها 30 مليار جنيه.



وأضاف البنك فى إفصاحه للبورصة، منذ قليل، أن الجمعية وافقت على تعديل المواد "6-4-8-25-39-44-47-55" من النظام الأساسي للشركة.



يذكر أن مجلس إدارة البنك وافق على تعديل بعض مواد النظام الأساسي من بينها زيادة رأس المال المرخص به.



وحقق البنك أرباحًا بلغت 2.64 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.02 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018.



وزاد صافي الدخل من العائد للبنك خلال الفترة بنسبة 51.52%، ليصل إلى 4.94 مليار جنيه، مقابل صافي دخل بلغ 3.26 مليار جنيه بالربع الأول من 2018.