وزير المالية الفرنسي يلتقي برئيس مجلس إدارة رينو لبحث الصفقة مع نيسان

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير، اليوم الخميس، إن اندماج شركة فيات كرايسلر رينو "فرصة مثيرة للاهتمام"، لكنه أضاف أنه سيبلغ رئيس شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، بأن تعزيز تحالف رينو-نيسان هو الأولوية.



يذكر أن الدولة الفرنسية هي أكبر مساهم في رينو، وقالت مصادر إن رئيس شركة رينو، جان دومينيك سينارد غاضب من تدخل الحكومة في صناعة السيارات، بعد أن سحبت شركة فيات كرايسلر (FCA) عرضها لدمج 35 مليار يورو (40 مليار دولار) مع رينو.



قال لو مير إنه سيجتمع مع سينارد في وقت لاحق اليوم الخميس، مع إضعاف موقف الرئيس بسبب انهيار الصفقة وما تلا ذلك من تداعيات مع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.