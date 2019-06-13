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اقتصاد
الخميس 13/يونيو/2019 - 07:16 ص

أسعار الدولار اليوم الخميس 13/ 6/ 2019

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الخميس 13/ 6/ 2019
طارق عتمان - هويدا سعيد
dostor.org/2665723

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا نسبيًا، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، الموافق 13/ 6/ 2019 بعدد من البنوك العاملة بمصر، وذلك بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت أكثر من جنيه وعشرة قروش منذ بداية العام الجاري 2019.

وطبقًا لآخر تحديث، فقد استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، ليسجل 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي، سجل سعر الدولار 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، شهد سعر الدولار هدوءًا ملحوظًا، حيث سجل 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي اليوناني، فسجل سعر الدولار 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

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