نظام أردوغان يهدر ملايين الدولارات ويطالب الأتراك بالتقشف

كشف معارض تركي، أمس الأربعاء، عن حلقة جديدة من حلقات الإسراف التي دأب عليها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، والمؤسسات الخاضعة لسيطرته؛ رغم مطالبته الأتراك البسطاء بالتقشف على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.



ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ"، كشف علي أوتونتش، النائب البرلماني عن ولاية قهرمان مرعش، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة التركية، عن قيام المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي(حكومي)، باستئجار طابقين كاملين في مقر البورصات والغرف التجارية التركية، مقابل 150 ألف ليرة (26 ألف دولار تقريبا) شهريا.



كما ذكر المعارض ذاته أن هيئة الإذاعة والتلفزيون قامت مؤخرًا بتعيين 28 مديرًا جديدًا يتقاضى كل واحد منهم 10 آلاف و500 ليرة (1800 دولار تقريبا) شهريا، في وقت تزعم فيه الحكومة أنها تمارس تدابير تقشفية.



وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة، تابع أوزتونتش في ذات السياق مستنكرا: "لكن على ما يبدو أن هذه التدابير التقشفية لا تمارس سوى بحق المواطنين الكادحين الذين يعيشون ويلات وتداعيات أزمة اقتصادية أسقطنا فيها نظام أردوغان".



وشدد على أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي "يعيش حاليا أكثر فتراته سوءًا، حيث يشهد حالة كبيرة من التبذير والإسراف، وهذا واضح من خلال إنفاقه 150 ألف ليرة شهريا مقابل استئجار طابقين في مقر آخر، رغم أن هذا المجلس لديه مقر عملاق يستوعب أية أنشطة".