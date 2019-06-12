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رياضة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:34 م

رينار يقلل من خسارة المغرب أمام جامبيا وديًا

الفرنسي هيرفيه رينار
الفرنسي هيرفيه رينار
dostor.org/2665667

قلل الفرنسي هيرفيه رينار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، من خسارة فريقه صفر 1 أمام ضيفه منتخب جامبيا في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء بمدينة مراكش المغربية، في إطار استعدادات المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بمصر الشهر الجاري.

وقال رينار في تصريحات صحفية عقب المباراة "لا أهتم بنتائج المباريات الودية بقدر ما يهمني الوقوف على الأسماء الأكثر جاهزية، وتصحيح بعض الأخطاء والاختيارات التكتيكية، حتى يكون الفريق جاهزا تماما قبل المباريات الرسمية".

أكد رينار، الذي قاد منتخبي زامبيا وكوت ديفوار للفوز بكأس الأمم عامي 2012 و2015 على الترتيب أن الهزيمة ستفيد المنتنخب المغربي قبل انطلاق المسابقة القارية، حيث قال "كان اللاعبون في مباراة اليوم أمام اختبار جيد. واجهنا فريقا منظما نجح في امتصاص ضغطنا واستغلال أنصاف الفرص لحسم اللقاء لصالحه".

أضاف رينار "يتعين علينا العمل بشكل مضاعف من أجل الاستعداد لمفاجآت مشابهة في مصر".

أوضح المدرب الفرنسي "كانت الطروف المناخية صعبة للغاية ولم تساعدنا على تقديم المردود الذي كنا نأمله. اخترت جامبيا بشكل متعمد لأنني لم أعتاد على مواجهة منتخب مشارك في النهائيات قبل انطلاق أمم أفريقيا".

وتطرق رينار للحديث عن المباراة الودية القادمة للفريق أمام نظيره الزامبي يوم الاثنين القادم، والتي ستكون بمثابة البروفة الأخيرة للفريق قبل السفر لمصر، حيث قال "المنتخب الزامبي يمتلك لاعبين بمؤهلات جيدة، وسيلعبون لتحقيق نتيجة إيجابية أمامنا في المغرب، وهو ما يفرض علينا الجاهزية التامة".

يذكر أن منتخب المغرب، الذي توج باللقب عام 1976 بإثيوبيا، يلعب في المجموعة الرابعة، التي تجرى فعالياتها بملعب السلام، برفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

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