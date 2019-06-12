إحالة تاجر مخدرات أطلق النيران على قوة أمنية بالجيزة للجنايات

أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، تاجر مخدرات إلى محكمة الجنايات بعد إطلاقه وابلا من الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة أثناء محاولتها القاء القبض عليه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.



أعد أمر الإحالة المستشار محمد شرف مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت ملابسات الواقعة كاملة، حيث تبين أنه أثناء سير قوة أمنية بشارع الحفرية بمنطقة أوسيم اشتبهت في دراجة نارية يستقلها شاب فحاولوا استيقافها لتفتيشه إلا أنه فر هاربا فور رؤيته القوات ما دفع ضابط الشرطة والأفراد إلى مطاردته.



وأضافت التحقيقات: أن المتهم فوجئ بمطاردة قوات الأمن له ما دفعه إلى اطلاق وابلا من الرصاص صوبهم وبادلته قوات الأمن إطلاق النيران حتى تمكن أمين شرطة من إصابته بطلقة في الظهر والسيطرة عليه، تم نقل المتهم الى المستشفى، وتبين انه كان يحمل 10 علب من مخدر الترامادول بلغت قرابة ألف قرص تم تحريزها، بالاضافة إلى سلاح ناري استخدمه المتهم في اطلاق النيران على القوات.



باشرت النيابة التحقيقات وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما استمعت لأقوال المتهم فور تماثله للشفاء وأقر بأنه أعد كمية من الأقراص المخدرة للاتجار بها إلا أنه فور رؤيته الدورية الأمنية ارتبك وحاول الهرب وعندما طاردوه أطلق صوبهم عدة أعيرة نارية لايقافهم حتى يتمكن من الهرب ومنعهم من القبض عليه فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كما استمعت لأقوال الرائد عمرو ممتاز معاون مباحث مركز أوسيم قائد الدورية الأمنية وقت الواقعة، بالإضافة إلى أمين الشرطة الذي أصاب المتهم وتم تحريز أسلحة القوة الأمنية كافة لمضاهاة أعيرتها بالذي أصاب المتهم.



بعد ورود التحريات التي أشارت الى قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، أمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنايات محبوسا باتهامات الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والتعدي على موظفين عموميين.