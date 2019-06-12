استعجال تقرير الأدلة الجنائية في حريق مصنع بالمعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية، استعجال تقرير الأدلة الجنائية حول حريق هائل شب داخل مصنع بمنطقة زهراء المعادي.



كان حريق هائل، شب داخل أحد المصانع، بمنطقة زهراء المعادي، دون وقوع إصابات.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها، نشوب حريق ضخم، داخل مصنع، بمنطقة زهراء المعادي.



وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للمجاورات.



وتم السيطرة على الحريق وإخماده، تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.