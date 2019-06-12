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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:59 م

بدء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

بدء الاجتماع الثلاثي
ألفت الكحلي
dostor.org/2665570

بدأ الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية دول الجوار الليبي "مصر وتونس والجزائر"، قبل قليل، في العاصمة التونسية، حيث من المقرر أن يبحث سُبل استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا الشقيقة، وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ.

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق.

يذكر أن اجتماع تونس يأتي استكمالًا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير يوم 5 مارس 2019.

بدء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية دول الجوار الليبي
بدء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية دول الجوار الليبي
بدء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية دول الجوار الليبي
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