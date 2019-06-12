كندا تعين أول سفيرة للحكومة الفيدرالية للمرأة والسلام والأمن

عين رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، جاكلين أونيل كأول سفيرة للمرأة والسلام والأمن بهدف مساعدة الحكومة على تعزيز نشاطها في هذه المجالات.



وتولت جاكلين أونيل، منصب الرئيس السابق لمعهد الأمن الشامل، كما عملت كمستشارة للحكومة الفيدرالية حول سياسة المرأة والسلام والأمن.



وقال ترودو - في بيان صادر من مكتبه - إن أونيل ستقود جهود بلادنا لدعم النساء، والمساعدة في منع الصراع وإنهائه، وبناء عالم أفضل وأكثر عدلا.



ويشمل نشاط أونيل تقديم المشورة بشأن تنفيذ خطة كندا بشأن المرأة والسلام والأمن والتشاور مع أصحاب المصلحة الذين يدافعون عن القضايا ذات الصلة واستضافة الأحداث التي تشجع مشاركة المرأة في بناء السلام وتمثيل كندا في المبادرات الدولية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.



كما يتعلق دور السفيرة تقديم المشورة لعدد من الوزراء ومن بينهم: وزيرة الخارجية، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة ووزير العدل ووزير التنمية الدولية ووزير الدفاع الوطني ووزير السلامة العامة ووزيرة شئون المرأة والمساواة بين الجنسين.