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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:41 م

نشر أقمار صناعية كندية بعد سابع إطلاق لشركة "سبيس اكس"

نشر أقمار صناعية
dostor.org/2665552

أطلقت شركة "سبيس اكس" اليوم الأربعاء ثلاثة أقمار اصطناعية كندية للمراقبة من قاعدة للقوات الجوية في كاليفورنيا، لتكمل بذلك بنجاح عملية الإطلاق السابعة هذا العام.

وقالت "سبيس اكس" إن الصاروخ "فالكون 9" التابع للشركة انطلق الساعة 0717 صباحا بالتوقيت المحلي (1417 بتوقيت جرينتش) من قاعدة فاندبيرج للقوات الجوية في كاليفورنيا. وتم نشر الأقمار المخصصة لمراقبة الأرض والتي بنتها شركة "ام دي ايه" التابعة لشركة "ماكسار تكنولوجيز" بعد نحو
54 دقيقة من الإطلاق.

وستقوم الأقمار بمراقبة أراضي كندا الشاسعة وسواحلها، بما في ذلك، منطقة القطب الشمالي بما يصل إلى أربع مرات يوميا.

كما ستقدم الأقمار إمكانية الوصول يوميا إلى أي نقطة في 90% من سطح الأرض، وفقا لـ"سبيس اكس " وام دي ايه".

وقالت الشركتان إن الملاحظات ستدعم المراقبة البحرية ومتابعة تغير المناخ، فضلا عن المساعدة في جهود الإغاثة من الكوارث.

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