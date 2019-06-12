نائب البحيرة يطالب وزاتي الإسكان والتنمية المحلية ببناء محطة مياه ثالثة بدمنهور

طالب النائب عصام الفقي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء محطة مياه ثالثة في مركز دمنهور.



وقال النائب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور، إن قرى مركز دمنهور تعاني من شح المياه وهو ما يتطلب بناء محطة مياه ثالثة لخدمة المركز وتقليل العجز في نسبة المياه.



كما طالب النائب وزارة التخطيط بضرورة توفير المخصصات المالية لذلك في الموازنة الجديدة، حرصا على وقف المعاناة من الانقطاع المتكرر للمياه.

