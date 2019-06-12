انطلاق الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر 16 يونيو تحت رعاية الرئيس

تنطلق الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر 16 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك في الملتقى 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي لوضع رؤسة تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة الإفريقية.



ويبحث ملتقى «بناة مصر» فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار ليبيا والعراق.



ومن المقرر أن يناقش الملتقى الدور التشريعى والتنظيمى الذى يمكن أن تلعبه القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية فى دعم تصدير المقاولات والعقارات المصرية، إلى جانب مناقشة المبادرات التى يمكن أن يطلقها البنك المركزى لذلك، وآليات التمويل المبتكرة التى يمكن أن تفعلها هيئة الرقابة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتنشيط وتقوية سوق التشييد والبناء وتوفير السيولة اللازمة لضمان قدرته على التوسع خارجياً مع استعراض دور قطاع التأمين فى تغطية المخاطر التى تواجه عمل الشركات المصرية فى الخارج فى ظل امتلاك شركات المقاولات العديد من الفرص الواعدة لاقتناص العديد من المشروعات الإنشائية والتنموية بالقارة الأفريقية.