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تقارير ومتابعات
الخميس 13/يونيو/2019 - 06:55 ص

بشرى للموظفين.. الإجازات الرسمية المتبقية فى 2019

بشرى للموظفين.. الإجازات
بشرى للموظفين.. الإجازات المتبقية فى 2019
هاجر رضا
dostor.org/2665387

دائمًا ما يكون يوم الإجازة هو اليوم الذي ينتظره الجميع، ويمثل سعادة عارمة للأشخاص؛ لأن ذلك يساعد على الاسترخاء والراحة دون أن يخصم من المرتب أو يضاف للجزاءات والخصومات التي يعاقبون بها.

وترصد "الدستور" أبرز الإجازات التي لا زالت في إمكانية الأشخاص الحصول عليها حتى انتهاء هذا العام، في سياق السطور التالية:-

شهر يونيو
الأحد 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
شهر يوليو
الثلاثاء 23 يوليو: عيد ثورة يوليو 52.

شهر أغسطس
الأحد 11 أغسطس: وقفة عيد الأضحى، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.
الاثنين 12 أغسطس وحتى الخميس 15 أغسطس 2019: عيد الأضحى، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.
السبت 31 أغسطس: عيد رأس السنة الهجرية 1441.

شهر أكتوبر
الأحد 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة احتفالًا بنصر أكتوبر 73.

شهر نوفمبر
السبت 9 نوفمبر: المولد النبوي الشريف.

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